Чи може Путін відкрито оголосити війну Україні та мобілізацію через контрнаступ ЗСУ: відповідь російського опозиціонера

У п'ятницю, 9 вересня, російський диктатор Володимир Путін зібрав термінову нараду в складі Ради Безпеки Росії. Деякі військові експерти вважають, що під час цього засідання "фюрер" міг обговорювати питання оголошення війни Україні та мобілізації на тлі успішного контрнаступу ЗСУ.

Але як вважає російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, навіть такі радикальні кроки уже не допоможуть Росії, а, навпаки, спрацюють проти неї.

Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

Також, за його словами, у Росії відкидаю ідею, що на Радбезі могли обговорювати можливість зупинити війну, пояснюючи це тим, що такої опції, як "білий прапор", у Путіна немає.

"Він розуміє, що "білий прапор" одночасно перетвориться в біле простирадло, яким його й накриють – уже в моргу. Він це чудово розуміє, тому такої опції не існує", – наголосив Ігор Яковенко.

Нагадаємо, станом на 9 вересня ЗСУ у межах спецорперації зі звільнення Харківщини взяли під контроль уже понад 30 населених пунктів. Про це повідомив український президент у відеозверненні.

Варто зазначити, що станом на 8 вересня було відомо про звільнені 20 населених пунктів Харківської області.

30 сіл і міст звільнили на Харківщині – звернення Зеленського за 9 вересня

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