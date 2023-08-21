Чи може Путін застосувати "ядерку" і що його стримувало до цього часу: пояснення ексголови ЦРУ

Девід Петреус не виключає імовірний сценарій, за якого Росія, наприклад, під чужим прапором застосовує ядерну зброю.

Хоча Кремль регулярно вдається до ядерного шантажу, застосування ядерної зброї Росією лише погіршить ситуацію для путінського режиму.

Про це розповів американський генерал, колишній очільник ЦРУ Девід Петреус, передає "24 канал".

Він зауважив, що у Москві починають говорити про ядерну зброю, коли погіршується ситуація на фронті.

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Петреус пояснив, що не лише США та Захід виступають проти застосування ядерної зброї. Про недопустимість такого сценарію заявили також Китай та Індія, яких Кремль вважає союзниками.

"Це як у старій приказці: якщо впав у яму – копай, і от вони себе зможуть закопати в ту яму надзвичайно швидко. Бо ті країни, які намагалися дистанціюватися від ситуації в Україні або були партнерами Росії, коли застосують ядерну зброю, не зможуть продовжувати таку лінію", – каже ексглава ЦРУ.

Водночас, Петреус не виключає імовірний сценарій, за якого Росія, наприклад, під чужим прапором застосовує ядерну зброю. Але називає це малоймовірним.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда розповів, чи використає РФ ядерну зброю у війні проти України.

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