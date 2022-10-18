Чи може Путін знищити енергосистему України терористичними атаками: думки західних чиновників

Країна-агресорка Росія не зможе атаками дронів-камікадзе знищити енергетичну систему України. Для цього їй потрібні крилаті ракети, запаси яких вичерпуються.

Такі припущення зробили західні посадові особи, які залишилися анонімними, пише агентство Sky News.

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Західні чиновники зауважили, аби знищити енергетичні мережі України, Росії потрібні високоточні ракети великої дальності, але країна-терористка зіткнулася із їхньою нестачею.

Вони пояснили, що росіяни все частіше вдаються до ударів безпілотниками іранського виробництва Shahed для проведення атак, оскільки у них закінчуються запаси крилатих ракет. Однак безпілотники не є ефективною аналогічною заміною ракетам, оскільки вони несуть відносно невеликі вибухові навантаження та лекго збиваються українською ППО.

"Іранські БПЛА відіграють дедалі більшу роль, хоча ми бачимо, що Україна фактично нейтралізує багато з них до того, як вони вразять свої цілі. Вони справді літають досить повільно, тому вони набагато більш сприйнятливі до того, щоб бути збитими стрілецькою зброєю та іншими системами. Тактика використовує їх масово в надії, що хтось прорветься", - зазначив один із західних офіційних осіб.

Він додав, здатність Росії завдавати ударів високоточною зброєю досягає точки, коли така стратегія стає нестійкою.

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Росіяни вдарили ракетами по Києву, Житомиру, Харкову, Дніпру і Миколаєву

Вранці 18 жовтня Росія завдала ракетного удару по Харкову, Дніпру, Житомиру, Києву. Після опівночі росіяни атакували Миколаїв. В Офісі президента повідомии, що в Києві сталось влучання в об'єкт енергозбереження. Заступник керівника ОП зазначив, що було три "прильоти" в об'єкт енергозбереження на Лівому березі Києва. Мер Віталій Кличко підтвердив вибухи у Деснянському районі. Станом на зараз відомо про трьох загиблих.

Щодо ситуації в Житомирі, у місті немає світла і води. Медичні заклади працюють на резервному живленні. Голова ОВА Віталій Бунечко повідомив, що наразі 11 населених пунктів області тимчасово залишились без світла. У Харкові під ударом російских терористів опинився район одного із промислових підприємств міста. Також без електроенергії після атаки РФ залишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій "Дніпроводоканалу. На лівому березі міста також перебої з водою.

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