Чи може РФ піти в наступ на Миколаїв та Одесу: навіщо окупанти стягують війська на Херсонщину

Експерт пояснив, що Путін має забагато амбіцій, на які може просто не вистачити військ.

Росіяни дійсно перекидають війська на правобережну Херсонщину, і там вже є кілька тисяч мобілізованих.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

Жданов відповів на запитання, чи дійсно РФ може зібрати 150-тисячне угруповання військ на Херсонщині і піти в наступ, щоб захопити Миколаїв та Одесу.

"Ми вже потроху проріджуємо ці ряди. Але скупчення 150-тисячного угруповання з технікою та зброєю – це вони можуть зробити, в разі хороших умов, не раніше зими. За умови, якщо у них будуть ці 150 тис. Я так розумію, це одна з мрій Путіна щодо завоювання України", – каже він.

Експерт пояснив, що Путін має забагато амбіцій, на які може просто не вистачити військ.

"120-тисячне угруповання в Білорусі вони збираються зібрати і здійснити другий похід на Київ. 150 тисяч на Херсонщині. Ще 200 тисяч – на Донецькому напрямку. Це вже близько пів мільйона людей. Але пів мільйона людей – вони поставили завдання до кінця року мобілізувати таку кількість. А сформувати ці угруповання – це буде січень, лютий, до березня – не раніше. За умови, якщо вони наберуть ці 500 тис. Так, деякі пабліки говорять, що вони набрали вже 400 тис. Путін сказав, що набрали 222 тисячі. Тобто якщо за місяць набрали 222 тис., то до пів мільйона – ще місяць треба", – розповів Жданов.

На його думку, плани РФ дійти до Придністров'я, захопити Молдову і відрізати Україну від Чорного моря – це поки лише мрії Путіна.