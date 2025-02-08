Чи може РФ приховати запуск "Орєшніка": експерт з ракетно-ядерного озброєння пояснив

Росія не може приховати запуск такої великої балістичної ракети як "Орєшнік".

Про це політтехнолог та експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков, передає "Київ 24".

За його словами, запуск балістичної ракети фіксують супутники.

"Це некерована балістична ракета. Відразу, після другої хвилин її польоту, після того, як вимикається двигун, далі вона летить чисто за балістичною траєкторією. І можна сказати, куди вона прилетить. Приховати неможливо", – каже Кочетков.

Крім цього, РФ мусить сповіщати США про запуск ракети і навіть називають ціль, аби американська сторона не подумала, що це напад на них.

Нагадаємо, 6 лютого лютого низка ЗМІ опублікувала новину, що Росія могла запустити "Орєшнік" по Києву 6 лютого, але ракета вибухнула на території РФ. Згодом у Центрі протидії дезінформації заявили, що офіційних підтверджень пуску "Орєшніка" не було ані з українського боку, ані з боку РФ.

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