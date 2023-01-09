Чи може РФ ракетами та артилерією знищити українські укріплення перед наступом: пояснення Жданова

На думку експерта, в України вже розвинена система ППО, тому ефективність ракетно-авіаційного удару буде дуже різко знижена.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чи можуть окупанти знищити всі українські укріплення масованим артилерійським і ракетним ударом, а потім піти у наступ.

Про це він сказав у своєму youtube-каналі.

"Ні, безперешкодно зайти піхота не зможе. Ви ж пам'ятаєте 24 лютого. Вони не розраховували на спротив і особливо не бомбили нашу систему ППО. У нас вже розвинена система ППО, тому ефективність ракетно-авіаційного удару буде дуже різко знижена. Вирахувати її вони не можуть, тому що 90% ППО станом на сьогодні напевно – це мобільні комплекси, які постійно міняють свої стартові позиції. Навіть з врахуванням Донецького напрямку, коли влітку окупанти викидали до 40 тис. снарядів за добу – навіть тоді російська піхота не йшла "в повний ріст". Природно, що є захист, куди можуть сховатися наші військові на момент обстрілу. Це все комплексні заходи", – пояснив Жданов.