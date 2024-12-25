Чи може РФ захопити плацдарм на правому березі Дніпра і що для цього знадобиться: експерт відповів

На думку експерта, визначальним чинником, чи зможе ворог утримати цей гіпотетичний плацдарм, буде реакція нашого командування.

Якщо Росія надумає зайняти плацдарм на правому березі Дніпра у Херсонській області, для цього їй потрібні сили декількох бригад.

Про це заявив військовий експерт Андрій Харук, передає "Київ 24".

Експерт робить такі висновки за аналогією утримування українськими силами плацдарму в Кринках.

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"Цей плацдарм у Кринках кілька бригад ротаційно цей плацдарм утримували. Тут так само. Будуть потрібні такі ж сили, за умови, якщо їм вдасться закріпитися і триматися – без спроб розширення", – каже Харук.

На його думку, визначальним чинником, чи зможе ворог утримати цей гіпотетичний плацдарм, буде реакція нашого командування. Наскільки оперативно вони зможуть ізолювати цей гіпотетичний плацдарм і припинити шляхи постачання. Експерт вважає, що росіяни не зможуть організувати тривалу операцію для посилення цього угруповання на плацдармі.

Раніше очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що росіяни добре вивчили історію Кринок і зробили висновок.

"Якщо подивитися на їхню стратегію ведення війни, де людське життя нічого не варте, то потенційно для них це може бути успіх. Чому? Тому що дзеркальні Кринки по відношенню до нас сковуватимуть величезний ресурс Збройних сил, якого і так бракує. А ті втрати, які росіяни будуть там нести, для них абсолютно допустимі", – говорив Чмут.

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