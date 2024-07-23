Чи може РФ захопити значні території України: у Бундесвері оцінили перспективи наступу окупантів

Генерал Броєр зазначив, що Сили оборони України залишаються залежними від військової підтримки Заходу.

Найближчим часом російські війська можуть здійснювати лише невеликі спроби прориву української оборони та не здатні суттєво просунутися вперед.

Про це заявив генеральний інспектор Збройних сил Німеччини, генерал-лейтенант Карстен Броєр в інтерв'ю Tagesspiegel.

На думку німецького генерала, ситуація на фронті найближчим часом суттєво не зміниться. Броєр також зазначив, що Сили оборони України залишаються залежними від військової підтримки Заходу.

"У найближчому майбутньому ми не побачимо жодних масштабних рухів на українському полі бою. Хід бойових дій і укріплення фронту роблять це практично неможливим", – пояснив він.

За словами Броєра, росіяни, скоріш за все, намагатимуться здійснювати "невеликі, повільні операції", широкомасштабного наступу на будь-якій ділянці фронту можна не очікувати.

"Концентрація військ буде негайно помічена і призведе до контрзаходів", – зазначив німецький генерал.

Нагадаємо, на думку генерала Броєра, Росія виробляє настільки багато зброї, що до 2029 року може накопичити потенціал для нападу на НАТО. За його словами, це може статися, якщо країна відновить свої сили після війни в Україні.

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