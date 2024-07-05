Чи може Росія перемогти Україну у війні: генерал США звернув увагу на важливий момент

Попри багатомісячну відсутність військової допомоги від США, Україна втримала фронт.
Екскомандувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес впевнений у перемозі України у війні з Росією.
Про це він сказав в ефірі "1+1".
"Росія визнає, що вона не може перемогти Україну нині. У них немає можливості повністю перемогти Україну доти, доки Захід продовжуватиме надавати підтримку. Тому Росія робить наступне: вона переслідує цивільні цілі, не турбуючись, скільки невинних вони вб’ють, її також не турбує, скільки власних солдатів загине", – заявив Годжес.
Він зауважив, що в Україні триває війна на виснаження. Агресор намагається зламати волю українського народу, а також змусити Захід втратити довіру та волю.
Водночас американський генерал звернув увагу на важливий момент.
"Якщо подумати, майже 8 місяців не надходило озброєння від США і все одно Росія не могла перемогти Україну. Саме тому я впевнений, що Україна насправді переможе Росію", – заявив Бен Годжес.
Нагадаємо, російські окупанти у 80 разів повільніше захоплюють території. На думку військового експерта Олександра Коваленка, це свідчить про позитивну динаміку перебігу війни.
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