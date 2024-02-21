Чи може Росія піти у великий наступ на ще одному напрямку — відповідь ГУР

Росія не має достатніх сил та ресурсів для ведення широкомасштабних бойових дій одночасно на двох стратегічних напрямках і може здійснювати лише локальні тактичні операції з обмеженими цілями, кажуть в ГУР.

Росія наразі неспроможна вести повномасштабні наступальні дії одночасно на двох стратегічних напрямках.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Коли ми говоримо про проведення стратегічної операції, то однозначно РФ на двох напрямках зараз проводити не може", - сказав він.

Скібіцький пояснив, що стратегічна операція – це операція, яка проводиться на окремому стратегічному напрямку. До початку війни росіяни визначилиі стратегічні напрямки для військ РФ, які залишаються донині. Це південно-західний стратегічний напрямок – смуга відповідальності південного військового округа. І західний стратегічний напрямок – це відповідальність західного військового округа.

Харків, Суми, Чернігів, Київщина – це західний стратегічний напрямок. Міста, де зараз йдуть активні бойові дії – це південно-західний стратегічний напрямок. Сьогодні Росія продовжує стратегічну операцію тільки на одному напрямку.

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"В неї немає ні військ, ні сил, ні засобів, щоб проводити потужну наступальну операцію на західному стратегічному напрямку. Резерву стратегічного зараз немає у РФ, вони намагаються його створити. Все, що створювалося, відразу заводилося на нашу територію. 18-та армія, 25-та армія, 3-й армійський корпус – вони всі воюють, резерву немає", - розповів представник розвідки.

Скібіцький також розповів, що теоретично наступ в стратегічній операції має бути в такій інтенсивності, щоб просуватися вглиб території противника на 20 км.

"Окупанти Авдіївку брали більше чотирьох місяців, про який стратегічний наступ ми можемо говорити? Так, це тактичні заходи, які здійснюються малими тактичними групами, штурмовими загонами, це йде безперервно. Відбулися зміни в тактиці дій за ці два роки, однозначно. Спочатку росіяни заходили діяти батальйонними тактичними групами, а на сьогоднішній день повернулися до звичайної тактики штурмових дій. Це знову бригади, полки, дивізії, армії, корпуси. Тобто повернулися до класичної структури, яка притаманна звичайній конвенційний війні", - пояснив представник ГУР.

"Тому ми і говоримо, що Росія не здатна проводити стратегічні наступальні операції одночасно на двох напрямках. Дії тактичного характеру, оперативно-тактичного характеру - можливо. Але на це йде час. Бахмут вони брали більше року. І ось зараз багато говорять про Оріхівський напрямок. На сьогоднішній день є результат, який ми досягли під час проведення контрнаступальної операції, і ворог не відкинув нас там назад. Вони не повернулися на ті позиції, які були на початку наших наступальних дій. Таким чином, є активні дії зі застосуванням авіації, артилерії, знищенням наших окремих позицій, просування нема", - розповів Скібіцький.

За його словами, основні зусилля росіян зараз зосереджені на Авдіївці, Куп'янську, Лимані, тому що на найближчі пів року головне завдання для російських військ — вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей та утримання захоплених територій.

Нагадаємо, начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів, що контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року не був таким успішним, як очікувалося. Однак Україна зможе знову влаштувати контрнаступ, проте вже 2025 року.

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