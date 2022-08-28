Чи може Росія повторити 24 лютого найближчого тижня: Жданов про ймовірність "переламної" атаки

Низка аналітиків прогнозує спробу РФ повторити 24 лютого у більш жорсткому варіанті. Прогнозують терміни з 29 серпня до 5 вересня.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи є така можливість у росіян.

"У плані завдання ракетних ударів РФ може повторити сценарій нападу 24 лютого. Але вже не в такій кількості, як було", - зазначив експерт.

Щодо військової потужності, за його словами, окупанти не мають такої чисельності, яка була на початку війни.

"З того, що є на сьогодні в Україні, ми постійно, щодня, виносимо їхню логістику. Вона у них ускладнюється, їм потрібно вести нові запаси. Вони навіть не можуть остаточно сформувати корпус. 10 тис. не зламає ситуацію навіть на одному оперативному напрямку", - сказав Жданов.

На його думку, наразі немає угруповання військ (150-175 тис), що завходило до України 24 лютого.

"Цих військ немає. Вони не можуть розпочати наступ на південному напрямку, там, де вони хотіли. На сьогоднішній день ударного угрупування, яке могло б прорвати нашу оборону, немає. Головне наше завдання - переламування російської армії та оборона", - сказав Жданов.

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