Чи може Росія повторити масовану ракетну атаку: військовий експерт відповів

Під час масштабної атаки на Україну були використані різні носії та системи управління, Росія готувалася до неї близько 10 днів.

Військовий експерт Роман Світан заявив, що нова масштабна ракетна атака від РФ може повторитися, але не раніше, ніж через тиждень.

Про це він сказав в ефірі каналу "FREEДОМ".

"Я думаю, що вчора (10 жовтня – ред.) був пік того, що змогли зробити росіяни. Була багатоешелонована атака різношвидкісними і різновисотними ракетами, включаючи і дрони-камікадзе. Швидше за все, ця атака готувалася тиждень, може, днів 10", – зазначив експерт.

Також він заявив, що якби Росія планувала кілька хвиль масштабної атаки, то вона відбулася б вчора ввечері.

"Такі атаки готуються досить довго. Ще раз повторюся: такого рівня атаку, я думаю, вони зможуть повторити через тиждень, не раніше. Тому що є цикл підготовки... Якщо вони б готувалися до кількох хвиль такого рівня, як вчора було, то вона була б вчора ввечері", – упевнений Світан.

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні

У понеділок, 10 жовтня, Росія ракетами та безпілотниками атакувала майже всю територію України. Під час масованої атаки країна-терористка випустила по території України 83 ракети. 43 із них збила протиповітряна оборона. Ракетні обстріли були в Харкові, Києві, Львові, Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській областях та в інших населених пунктах.

Внаслідок терористичної атаки загинули 14 людей, ще 97 – травмовані. Понад 1300 населених пунктів залишаються знеструмленими.