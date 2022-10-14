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Чи може Росія розв'язати Третю світову війну: експерт пояснив

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Чи може Росія розв'язати Третю світову війну: експерт пояснив

Фото: Associated Press

Якщо Росія почне закидати Європу ракетами - це призведе до Третьої світової війни. Проте у неї наразі нема фізичних засобів та озброєння для того, щоб заходити в інші держави.

Росія може розв’язати Третю світову у разі, якщо почне бомбити Європу. Проте для цього у них не вистачає озброєння.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів політичний експерт Дмитро Васильєв.

“У Росії немає фізичних засобів та озброєння для того, щоб заходити військом в Європу. Тому що українська армія їх ситемно розбиває. Але ракетами вони дійсно можуть закидувати і фактично це може спровокувати Третю світову війну. Без якоїсь конкретної дії конкретної країни НАТО світової війни не буде. Ми бачимо, що практично всі країни світу проти цієї війни - навіть Китай та Індія. Вони дуже несхвально відгукнулися про 10 жовтня. Вони давно пропонують Путіну зупинитися”, - наголосив Дмитро Васильєв.

Нагадаємо, що окупанти так швидко тікають з Херсонщини, що лишають за собою цілі склади з купою боєприпасів.

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