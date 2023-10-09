Чи може Росія скористатися паузою у війні та атакувати країни Балтії — литовська депутатка про ймовірні ризики

Зеленський дуже вчасно і чітко сказав, до чого ми всі ми маємо готуватися.

Росія дійсно може скористатися паузою у війні та атакувати країни Балтії. Тут велику роль відіграє Китай та його відверта готовність напасти на Тайвань. Якщо війна розпочнеться між Китаєм і США, у Росія з’явиться “вікно можливостей”.

Про це в ефірі “Суспільного” в рамках телемарафону розповіла депутатка, членкиня комітету нацбезпеки і оборони Сейму Литви Довіле Шакаліне.

Ймовірність сценарію і до чого тут Китай

“В різних колах відбуваються різні дискусії з цього приводу. Експерти і політики, які працюють в нацбезпеці і нацобороні, звичайно, про це вже говорили”, — сказала Шакаліне.

“Я сама про цей сценарій говорю більше, ніж рік, тому що не завжди ми можемо поєднати в контексти НАТО і контексти Євросоюзу всю геополітичну шахову дошку. Тому що Китай дуже відверто і все швидшими темпами готується напасти на Тайвань і у нього це вже перейшло на рівень стратегічних документів”, — зазначила вона.

Депутатка зазначила, що новий безпрецедентний закон про міжнародні відносини також про це говорить, адже Китай змінив свою комуністичну конституцію.

“У них велика бюрократична машина, яка їде за простим алгоритмом — все готується на рівнях планування, підготовки документів. В 2027 році вони будуть цілком готові до мілітарної інвазії, але, звичайно, всі інші дії вони почнуть ще раніше”, — вважає Шакаліне.

Ймовірно, зауважила вона, перша блокада буде вже цієї зими, потім вони будуть дивитися, де червоні лінії Америки, а де червоні лінії Японії.

“Росія використає вікно можливостей”

“Деякі колеги в Південній Європі в цьому сенсі до сих пір не хочуть зрозуміти, що якщо ми не вирішимо проблему з Україною, якщо ми не допоможемо Україні перемогти зараз, Росія використає це вікно можливостей, коли буде війна між Китаєм і Америкою”, — розповіла депутатка.

“Після 2027 року це буде великий ризик, я і деякі мої колеги, які працюють по цим питанням, говоримо про це з початку 2022 року”, — додала вона.

“Чому деякі мої колеги ще не дійшли до цього? Тут є спільні для всіх проблеми. Одна з них — те, що ризик і загрозу, які несе Китай, не всі країни бачать однаково. Відверто кажучи, не всі експерти в Україні розуміють, що Китай це не друг, що це той, хто відіграє таку саму довгу імперіальну політику, як і Росія”, — каже Шакаліне.

Тандем Росії і Китаю

“Через декілька років цей тандем Китаю і Росії — звичайно ж Росія набагато слабша — буде ще краще видно. Чи варто говорити, що нам треба обирати — ми стоїмо на боці Сполучених Штатів чи Китаю? Мені здається, це і так зрозуміло”, — зазначила вона.

“Але деякі країни, які мають дуже високий коефіцієнт залежності від Китаю… Для них зараз залежність від Росії і Китаю неможлива. Інші країни ще все ж таки не розуміють, що вже не буде такий бізнес з Росією, як раніше. Ми не повернемося в те десятиріччя, яке було до цього повномасштабного вторгнення”, — говорить депутатка.

“Деякі країни до сих пір намагаються сидіти на паркані і грати в подвійну гру. Але все вже дуже чітко фокусується. Після того, як ми будемо мати ще більше конфліктів в цьому трикутнику — Європа, Азія і Середній Схід, — все стане на свої місця. Зеленський дуже вчасно і дуже чітко сказав, до чого ми всі ми маємо готуватися”, — резюмувала вона.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росія може скористатися паузою у війні проти України й атакувати країни Балтії

Нагадаємо, у країні-агресорці РФ планують заморозити війну в Україні, щоб відновити військовий потенціал до 2028 року. Відповідну заяву зробив 5 жовтня президент України Володимир Зеленський під час третього саміту Європейської політичної спільноти.

“Якщо у цій агресії проти України буде будь-яка пауза, то буде новий критичний момент — 2028 рік. Якщо Росії дати адаптуватись зараз, то до 2028 року Кремль зможе відновити свій військовий потенціал. Тоді у Росії буде достатньо сил атакувати країни, які у фокусі російської експансії”, — сказав президент.

Глава держави наголосив, що йдеться насамперед про країни Балтії, де присутній російський контингент.

Читайте також: