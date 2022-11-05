Чи може Росія зараз виготовляти нову військову техніку – експерт розповів

Росія щодня на війні втрачає велику кількість техніки, їй буде важко виготовити довоєнні об'єми боєздатної техніки. Росіяни ще можуть виготовляти нову техніку, однак вже у значно меншій кількості та не модернізованого зразка. Наразі РФ використовує переважно розконсервовану техніку, 30 – 40% якої – непридатна для використання.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Мусієнко зазначив, що зараз Росія позбавлена можливості виробляти сучасні моделі бронетехніки. Наприклад, в Росії зробили відкат щодо бойових машин піхоти від моделей БМП-3 до БМП-1.

"Так само у них немає на сьогодні немає оптики, немає приладів нічного бачення та деякого іншого устаткування для модернізації танків Т-72 та виникають проблеми з іншою бронетехнікою", – розповів експерт.

Експерт зауважив, що Росія досить серйозно втратила свій потенціал щодо боєздатної військової техніки, що підтверджує те, як окупанти беруть зараз навіть немодернізованого зразка танки Т-72 у Білорусі для навчання мобілізованих та для перекидання їх у війну проти України.

Втрати Росії у війні проти України

За даними ЗМІ, Росія може купувати через треті країни холодильники і пральні машини заради чипів до військової техніки. В РФ зафіксований стрибок імпорту техніки з ЄС до Вірменії та Казахстану.

Аналітик білоруського Інституту стратегічних досліджень Вадим Можейко розповів, що Росія вивозить, а не завозить військову техніку з Білорусі.

Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо заявив, що Росія не може отримати доступ до передових технологій і західних фінансових систем, що гальмує здатність російської оборонної промисловості виробляти зброю, а також замінювати ту, яка була знищена під час війни.

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