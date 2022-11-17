Чи може Росія знайти джерело озброєнь і перетворити війну на нескінченну - Жданов

Нескінченних військових дій не буде, тому що сталого джерела постачання зброї до Росії немає.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час ефіру на своєму Youtube-каналі.

Він перелічив потенційних і фактичних постачальників зброї до РФ, однак заперечив їхній міцний військовий потенціал.

"Іран не має такої сили. щоб забезпечити РФ необхідними озброєнням та технікою у тих обсягах, які вимагає Росія. Надто масштабна війна для Ірану на сьогоднішній день. Тема з ракетами відкладається на весну. І питання: дадуть-не дадуть. Плюс Іран уже отримав порцію санкцій через те, що він погодився постачати Росії озброєння", - зазначив Жданов.

Наступною країною, яка могла б передавати РФ озброєння, експерт назвав КНДР.

"Північна Корея через треті країни намагається поставити зброю. Але в них самих все рахується. Якщо подивитися кадри параду КНДР, то у них трактори використовуються як тягачі системи артилерії. Там немає чого роздавати", - додав він.

За словами експерта, третя країна, що могла би стати постачальницею озброєння - Сирія - "сама сидить на голодному пайку".

"Нескінченна війна нам не загрожує. Постачання зброї до Росії, що забезпечувало безперервне ведення активних бойових дій в Україні, такого джерела Росія не має", - зазначив Жданов.

Водночас тривають атаки та обстріли нашої держави ракетами.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що ракети у Росії ніколи не закінчаться.Він припустив, що РФ може виготовляти дві-три ракети на тиждень.

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