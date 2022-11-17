Чи може Росія знайти джерело озброєнь і перетворити війну на нескінченну - Жданов

Експерт перелічив потенційних і фактичних постачальників зброї до РФ.
Нескінченних військових дій не буде, тому що сталого джерела постачання зброї до Росії немає.
Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час ефіру на своєму Youtube-каналі.
Він перелічив потенційних і фактичних постачальників зброї до РФ, однак заперечив їхній міцний військовий потенціал.
"Іран не має такої сили. щоб забезпечити РФ необхідними озброєнням та технікою у тих обсягах, які вимагає Росія. Надто масштабна війна для Ірану на сьогоднішній день. Тема з ракетами відкладається на весну. І питання: дадуть-не дадуть. Плюс Іран уже отримав порцію санкцій через те, що він погодився постачати Росії озброєння", - зазначив Жданов.
Наступною країною, яка могла б передавати РФ озброєння, експерт назвав КНДР.
"Північна Корея через треті країни намагається поставити зброю. Але в них самих все рахується. Якщо подивитися кадри параду КНДР, то у них трактори використовуються як тягачі системи артилерії. Там немає чого роздавати", - додав він.
За словами експерта, третя країна, що могла би стати постачальницею озброєння - Сирія - "сама сидить на голодному пайку".
"Нескінченна війна нам не загрожує. Постачання зброї до Росії, що забезпечувало безперервне ведення активних бойових дій в Україні, такого джерела Росія не має", - зазначив Жданов.
Водночас тривають атаки та обстріли нашої держави ракетами.
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що ракети у Росії ніколи не закінчаться.Він припустив, що РФ може виготовляти дві-три ракети на тиждень.
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