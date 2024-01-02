Чи може Росія знову завдати масованого удару ракетами — відповідь Повітряних сил

Російські окупанти вранці 2 січня здійснили масований ракетний обстріл України. Внаслідок ворожої атаки у Києві та Харкові є загиблі та постраждалі.

У Повітряних силах розповіли, чи існує ймовірність повторного масованого удару росіян.

Про це в ефірі телеканалу "КИЇВ24" сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, росіяни завчасно програмують та направляють ракети, якими обстрілюють Україну. Вони налаштовують маршрут, що дає змогу окупантам завдати повторної повітряної атаки протягом найближчого часу.

"На підготовку 4 дні достатньо, якщо у них є певні шаблони. Ракета програмується, забивається її маршрут, де її повернути направо, де її повернути наліво, а де опуститися та вийти на удар. Це технологічний виріб, він програмується спеціалістами, тому думаю в них є можливості", – розповів речник ПС.

Ігнат також додав, що окупанти нині переходять до недоторканого запасу озброєння. Протягом останнього часу росіяни зазвичай використовують ракети типу "Х" повітряного базування, а от "Калібри" вони застосовують рідше.

Ракетний обстріл 2 січня

Вночі проти 2 січня загарбники випустили по Києву дрони, "Кинджали", крилаті ракети. Сили ППО збили понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинжал".

Російська терористична армія у Києві вбила двох людей, майже 49 жителів столиці отримали поранення.

Водночас за словами авіаційного експерта Валерія Романенко, на Україну 2 січня летіло стільки російських гіперзвукових ракет "Кинджал", скільки за весь 2022 рік було. Він переконаний, що росіяни можуть зробити ще два-три таких масованих запуски, але надовго у РФ запасів ракет не вистачить.

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