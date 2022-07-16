Чи може Україна бити з HIMARS та іншої зброї по Криму: відповідь розвідки

Військові об'єкти в окупованому Криму та кораблі Чорноморського флоту Росії є одними з цілей України, які потрібно вражати за допомогою американських реактивних систем залпового вогню.

На сьогодні Крим – хаб для Росії для переміщення всієї техніки та озброєння.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький 16 липня.

Він відповів на запитання про те, чи може Україна використовувати системи HIMARS та MLRS M270 для ударів по території Криму.

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"Нині Кримський півострів став хабом для переміщення всієї техніки і озброєння, яке йде з РФ у південні райони нашої держави. Отже, насамперед скупчення військової техніки, боєприпасів та інших матеріалів, які зосереджуються в Криму, а потім прямують для забезпечення російських окупаційних військ", – поінформував представник розвідки.

Окрім того, Росія активно використовує Чорноморський флот для ракетних ударів по Україні. Перш за все, окупанти використовують "Калібри", фрегати, малі ракетні кораблі та підводні човни. Вони постійно несуть бойове чергування, чекають команди, а потім виконують пуски.

"Тож це також одна з цілей, які необхідно уражати, щоб підтримувати безпеку наших громадян, наших об'єктів і України загалом", – зауважив Скібіцький.

Нагадаємо, американські аналітики повідомили, що завдяки HIMARS вдалося ліквідувати або поранити чотирьох російських окупантів-заступників командира дивізії.

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