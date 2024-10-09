Чи може Україна дозволити експорт своїх дронів: Жорін дав чітку відповідь

Тільки люди, які далекі від війни і нічого не розуміють про реальну ситуацію в армії з озброєнням, можуть говорити про експорт безпілотників, наголосив Максим Жорін.

Українській армії критично не вистачає дронів, тому говорити, що Україні треба експортувати безпілотники, можуть тільки люди, які максимально далекі від війни і абсолютно нічого не розуміють про реальну ситуацію в армії з озброєнням, або ж ті, хто прагне лише заробити.

Про це заявив екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр майор ЗСУ Максим Жорін.

"Тільки люди, які максимально далекі від війни і абсолютно нічого не розуміють про реальну ситуацію в армії з озброєнням, можуть ляпати, що нам треба експортувати безпілотники. Або ж ті, хто хоче рубати бабки, а не воювати", – наголосив він.

Жорін зазначив, що українській армії критично не вистачає дронів.

"Усі підрозділи постійно самостійно шукають можливості, аби забезпечити себе дронами. Величезна частина потреб лягає на плечі волонтерів, громад та бізнесу, що поставляють в бойові підрозділи дрони. Як держава, ми не вийшли навіть і на половину від того, що потрібно сьогодні на фронті. Україна – перша у світі, хто зараз потребує безпілотники. Який може бути експорт в таких умовах?!" – резюмував він.

Нагадаємо, видання Financial Times із посиланням на власні джерела повідомило, що Україна нібито розглядає можливість скасувати заборону на експорт вітчизняних безпілотників. У статті йдеться про те, що компанії-виробники дронів прагнуть продавати свою надлишкову продукцію закордон, щоб отримати дохід, необхідний для виробництва більшої кількості БпЛА для української армії.

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