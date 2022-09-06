Чи може Україна обвалити Кримський міст: Жданов пояснив, що для цього потрібно

Для того, щоб атакувати Крим, потрібно перекрити Кримський міст.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"Знищити Кримський міст буде важко. Навіть для HIMARS - це складне завдання. Ми це бачимо по Антоновському. А от якщо буде ATACMS, то обвалити якийсь проліт у районі берега - це було б цілком реально. І те саме зробити на залізничному мосту. Але треба перекрити. Це вирішує подвійне завдання: припиняється підживлення військ для південного напрямку, а також відступ до Криму стає безглуздим. Це глухий кут. Тоді легше відступати в напрямку Бердянськ-Маріуполь, а далі на Ростов", - сказав Жданов.

Раніше у Генштабі підтвердили ліквідацію росіян у Куп'янську та Херсоні.

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