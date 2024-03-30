Чи може Україна отримати ATACMS без ухвали Конгресом військового пакету: військовий експерт здивував відповіддю

Існують певні способи для отримання Україною ATACMS без ухвали Конгресом військового пакету.

Про це в ефірі з телемарафону "Єдині новини" заявив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Є певні способи... В принципі, ці ракети є у Румунії і є в Литві. Якби нам отримати хоча б незначні партії, хоча б 20-30 одиниць, які потім Сполучені Штати можуть поставити. Тобто будуть гарантії, що вони фактично передадуть їх і виділять кошти на постачання цим країнам... Тоді ми можемо їх отримати і це був би прецедент для німців. Тоді б і німецький канцлер не міг сказати щодо TAURUS. Тому теоретично така можливість зберігається", – сказав військовий експерт.

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Водночас Мусієнко зазначив, що для реалізації цього варіанту в США не вистачає політичної рішучості.

Нагадаємо, за інформацією західних ЗМІ, Пентагон готовий передати далекобійні ракети ATACMS Україні. Проте поки що невідомо, чи схвалить таке рішення президент США Джо Байден.

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