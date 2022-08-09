Чи може Україна отримати важку поразку у війні: Подоляк відповів

Для України немає жодного варіанту для поразки у війні з Росією.

Український народ має розуміти всі можливі сценарії розвитку цієї війни. Але суспільство не має жодного варіанту не те що для низки поразок, а в принципі важкої поразки як такої.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в розмові з ВВС Україна.

"Це гарне питання для всього суспільства. Ми маємо розуміти всі можливі сценарії розвитку цієї війни. Але я скажу свою позицію: знаючи Україну, розуміючи Україну, розуміючи нашу армію, розуміючи наше суспільство, я думаю, що немає жодного варіанту не те що для низки поразок, а в принципі важкої поразки як такої", - відповів Подоляк на запитання, чи розглядає українська влада сценарій того, що переговори з позиції сили може змінитися у разі важкої воєнної поразки.

Радник ОПУ наголосив, що війна закінчиться тільки тоді, коли Україна повністю звільнить свою територію від російських загарбників.

"Сьогодні українське суспільство прийняло консенсусне рішення, що ця війна закінчиться тільки тоді, коли так буде хотіти українське суспільство. Тобто тоді, коли воно звільнить свою територію. І українське суспільство консенсуально вирішило, що воно заплатить за це таку ціну, яку має заплатити", - підсумував він.

Раніше Кулеба наголосив, що за будь-яких обставин Україна ніколи не забуде про жодну свою окуповану територію.

Як повідомлялося, Блінкен пояснив, чому США не дозволять Росії захопити Україну.

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