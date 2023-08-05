Чи може Україна отримати ядерну зброю – Данілов назвав умову

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна навряд чи зможе виробляти свою ядерну зброю в майбутньому, але назвав варіант, як можна її отримати.

Про це він розповів в ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини".

"Те, що стосується того арсеналу, який був у нас забраний, давайте будемо реалістами, навряд це взагалі можливо. І не тільки з якихось політичних питань, але і з технологічних. Це дуже складна ситуація. Ті міжконтинентальні ракети, які були на території нашої країни – це складна річ", - сказав Данілов.

Проте, за його словами, наразі є країни, які самі не мають ядерної зброї, проте їм її надають країни-члени НАТО.

"Такі випадки є. Чи буде це працювати в нашому випадку – я зараз вам сказати не можу, тому що це складна, відповідальна і важка робота", - пояснив секретар РНБО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ДАНІЛОВ: Які гарантії безпеки Україні дадуть США та що вибухає у Москві?"

Нагадаємо, Данілов різко відповів чиновникові ООН, який засудив удари дронами по Москві.

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