Чи може Україна отримати ядерну зброю – Данілов назвав умову

Олексій Данілов розповів про можливі варіанти отримання Україною ядерної зброї.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна навряд чи зможе виробляти свою ядерну зброю в майбутньому, але назвав варіант, як можна її отримати.
Про це він розповів в ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини".
"Те, що стосується того арсеналу, який був у нас забраний, давайте будемо реалістами, навряд це взагалі можливо. І не тільки з якихось політичних питань, але і з технологічних. Це дуже складна ситуація. Ті міжконтинентальні ракети, які були на території нашої країни – це складна річ", - сказав Данілов.
Проте, за його словами, наразі є країни, які самі не мають ядерної зброї, проте їм її надають країни-члени НАТО.
"Такі випадки є. Чи буде це працювати в нашому випадку – я зараз вам сказати не можу, тому що це складна, відповідальна і важка робота", - пояснив секретар РНБО.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ДАНІЛОВ: Які гарантії безпеки Україні дадуть США та що вибухає у Москві?"
Нагадаємо, Данілов різко відповів чиновникові ООН, який засудив удари дронами по Москві.
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