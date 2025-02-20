Чи може Україна перемогти Росію без США: військовий експерт припустив, скільки триватиме війна

На думку Романа Світана, перемога України у війні – це лише питання часу. Скільки його потрібно, щоб виставити окупантів, залежить від фінансування та постачання зброї від США.

Заяви президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні, яку "неможливо виграти", є суто політичними й не мають жодного відношення до реальних бойових дій та розвитку подій на фронті.

Таку думку висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю "24 Каналу".

Світан зауважив, що Трамп не має базової військової освіти, не розуміє, як побудований фронт і нічого не знає про те, як дістається перемога у війні.

Водночас експерт пояснив, що Україна має всі передумови для перемоги у війні, тоді як Росія вже довела свою неспроможність це зробити. Те, що окупанти вже три роки намагаються і досі не можуть захопити Україну, свідчить, що вони не мають для цього ресурсів. Отже, це очевидний шлях до поразки росіян, і єдине питання – скільки часу залишилось до перемоги України та завершення війни.

"Якщо буде нормальне фінансування, постачання, правильний державний устрій – нам воювати ще 3–4 роки. Це з участю американської зброї, тому що половина нашого озброєння, виготовлене у США, або там, де американці були залучені. Тому без Америки ніяк", – наголосив Світан.

За його прогнозом, близько року знадобиться, щоб витіснити росіян з Криму, ще 2-3 – для звільнення окупованих територій Донецької та Луганської областей. Тобто, якщо Трамп не відмовиться продовжувати підтримувати Україну, ми святкуватимемо перемогу ще до кінця його президентського терміну.

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І хоча допомога США є дуже важливою компонентою, Україна здатна перемогти Росію навіть без неї, адже технологічні цикли, які вже стартували, не так легко зупинити. Додатково варто зауважити, що всі американські виробники зброї є республіканцями, які до того ж вже взяли кредити на десятки мільярдів доларів з розрахунком на 5–7 років вперед, щоб зробити зброю для України. За таких умов фінансування збройної допомоги, скоріш за все, не зупиниться.

Але, якщо припустити, що протистояти російській агресії доведеться без підтримки США, лише силами України та Європи, тоді для досягнення перемоги знадобиться приблизно вдвічі більше часу, тобто років 6-8. А у продовженні підтримки Європи військовий експерт не має сумнівів, адже європейські лідери розуміють, що доки Україна стримує Росію, їхні держави перебувають у відносній безпеці.

"Навіть якщо доведеться воювати більше часу, все одно Україна може виконати таке завдання. Російська армія буде знищена. У них дуже погана ситуація з розташуванням фронту. Вони "вклинилися" на ділянку, яка притиснута до Азовського моря, "оголивши" напрямок до Москви", – зазначив експерт.

Роман Світан підкреслив, що з огляду на ситуацію заяви Трампа про неспроможність України перемогти Росію у війні можна вважати не більше, ніж політичною маніпуляцією.

Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, рівно місяць, як Дональд Трамп повернувся до Овального кабінету. Але таке враження, що минуло вже кілька років, бо 47-й президент США і його команда встигли пересваритися з половиною світу. Територіальні претензії, популістичні обіцянки і спроби порозумітися з Путіним — з цього почалась друга каденція Трампа на посаді президента США.

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