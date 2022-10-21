Чи може Україна перемогти та що буде найближчими місяцями: аналітика від розвідки США

У США вважають, що Україна може скористатися слабкістю Росії.

Українські військові мають можливість досягти успіхів проти російської армії протягом наступних шести тижнів, якщо вони зможуть продовжити свій наступ на півдні та північному сході до того, як зима змусить армії зробити паузу та перегрупуватися.

Про це The New York Times з посиланням на американську розвідку та військових аналітиків.

Наступ ЗСУ: ризики і перспективи

Американські офіційні особи кажуть, що ймовірність масштабного розвалу російських військ, яка дозволила б Україні захопити ще одну величезну територію, подібну до Харківської операції, мала.

Але окремі російські підрозділи можуть зламатися під тиском України, дозволяючи ЗСУ продовжувати відвойовувати міста на Донбасі та потенційно визволити Херсон.

Американці не роблять точних прогнозів, але кажуть, що бойові дії, ймовірно, триватимуть ще кілька місяців, незважаючи на те, що останнім часом війна йде на користь України.

Офіційні особи США в приватному порядку журналістам заявляють, що Україна повинна продовжувати нарощувати свою перевагу в найближчі тижні. Але не до такої міри, щоб занадто розтягнути свої лінії військового постачання або дати російській армії шанс використати будь-які слабкі місця в оборонних лініях.

Американські високопосадовці вважають, що українське просування незабаром може змусити російські війська в Херсоні відійти за Дніпро, повернувши більшу частину міста під контроль України. За інформацією видання, російські командири рекомендували відступити на лівий берег Дніпра, але Путін поки що не дав згоди.

Крім того, у США вважають, що українці, схоже, готові просуватися вперед на Луганщині, де вони можуть оточити або зламати російську оборону.

Росія ще не програла війну

Проте Росія, на думку американських чиновників і військових аналітиків, ще не програла війну. І дуже важливо, кажуть американські чиновники, ніколи не недооцінювати супротивника.

Армія РФ все ще може проводити широкомасштабні артилерійські операції. Росія має дві потенційно сильні сторони: залучення військ із числа мобілізованих і швидке поповнення особового складу після значних втрат на полі бою.

Що буде далі?

Росія може використати наступні чотири-п’ять місяців, щоб перегрупуватися, можливо, давши певну підготовку своїм новомобілізованим солдатам. Але що буде далі, за словами американських чиновників, залишається відкритим питанням.

1. Росія може спробувати відновити позиції, які вона втратила з вересня.

2. Путін може віддати наказ про ескалацію — потенційно аж до використання ядерної зброї — щоб змінити позиції своєї армії.

— щоб змінити позиції своєї армії. 3. Росія може спробувати зафіксувати здобутки, які вона здобула. Путін намагатиметься домовитися з Україною і водночас шантажувати Європу енергоресурсами, щоб європейські столиці змусили Київ погодитися на припинення вогню.

На думку експертів, динаміка війни може змінитися навесні. Зазначається, що Путін не припинить воювати і навряд чи погодиться на поразку найближчими місяцями.

"Часто той, хто програв, вирішує, коли війна справді закінчиться, — сказав Майкл Кофман, директор російських досліджень у CNA, дослідницькому інституті в Арлінгтоні, штат Вірджинія. — Бойові дії можуть затихнути, але це не означає, що сама війна закінчиться".

Нагадаємо, що гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо оголосив про "евакуацію" місцевого населення на лівий берег Дніпра.

Генерал Сергій Суровікін, який нещодавно очолив армію окупантів на території України, визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою". Суровікін не виключає "ухвалення непростих рішень" на Херсонщині.