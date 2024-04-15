Чи може Україна піти на територіальні поступки РФ в обмін на мир: секретар РНБО дав чітку відповідь

Тимчасовий мир потрібен Путіну, щоб озброїтися та підготуватися до нового нападу.

Поступка Росії територіями в обмін на мир була б "жорстокою зрадою" українців, які залишилися під насильницькою окупацією російських воєнних злочинців.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко, пише The Economist.

Так, Литвиненко має застереження для тих західних політиків – найвідоміший приклад Дональд Трамп, – які думають про те, щоб нав'язати Україні передчасну мирну угоду, яка б вимагала відмови від територій.

“Путін брехав, бреше і продовжуватиме брехати. Поступка території Росії в обмін на мир була б жорстокою зрадою українців, які залишилися під насильницькою окупацією. Ще більше невинних людей буде вбито, ще більше кинуто до підвалів”, – наголосив секретар РНБО.

Але є і прагматичніша причина відмовитися від цього. Угода, укладена з затятим брехуном, ймовірно, означає лише одне: він перегрупується, переозброїться і спробує отримати більше за два-три роки.

“Російський лідер “захопився” ідеєю завоювання України. Наступного разу він не помилиться, а підготує свою операцію набагато ретельніше, за всіма законами військового мистецтва”, – підкреслив Литвиненко.

Нагадаємо, що секретар РНБО відповів на заклик США не бити по НПЗ в Росії.

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