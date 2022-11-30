Чи може Україна повністю відновити енергосистему за зиму: Герус дав невтішний прогноз

За словами нардепа, Україна поки що ремонтує енергетичні об'єкти власними силами.

Україна не зможе протягом зими відновити усю енергосистему через постійні ракетні атаки Росії.

Такий прогноз озвучив нардеп, голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Обладнання, яке є на складах у наших європейських партнерів, вже їде в Україну. Його швидко передають. Однак протягом цієї зими відновити всі пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури неможливо. Європі немає такої кількості обладнання, яку потребує Україна, для його виготовлення необхідно не менше шести місяців", - сказав Герус.

За його словами, Україна поки що ремонтує енергетичні об'єкти власними силами. Так, дефіцит електрики компенсує відключеннями.

Як енергосистема України "відходить" від останньої ракетної атаки РФ

Останній ракетний обстріл Росія здійснила 23 листопада. Тоді ворог цілив по енергетичних об'єктах. Це - ТЕЦ, ТЕС та електропідстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Внаслідок чого Київ та низка інших населених пунктів майже на дві доби залишилися без світла, також не було води, опалення та зв'язку.

Станом на 30 листопада дефіцит потужності електроенергії скоротився і становить 27%. У порівняні 29 листопала дефіцит був на рівні 30%. Втім, у деяких регіонах досі тривають екстрені та аварійні відключення світла.

Світло по 5-6 годин на добу і коли Україна вступить у НАТО – Новини на ранок 30 листопада

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