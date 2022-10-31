Чи може Україна вдарити по Москві безпілотниками: оптимістичний прогноз військового експерта

За словами Федорова, 40-50 кілограм вибухівки технічно можуть бути доставлені безпілотником на досить велику відстань.

Найпростіші безпілотники, навіть такі як іранські Shahed 136, можуть подолати 1000 кілометрів і долетіти до Москви.

Про це заявив військовий експерт Юрій Федоров під час розмови з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіном.

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За його словами, Україна має потенціал для виробництва власних безпілотників. Він не виключає, що атаку по російських кораблях у Севастопольській бухті здійснили саме безпілотники українського виробництва.

"Найскладніша річ в безпілотнику – це система наведення. У Харкові є дуже хороший центр розробки систем наведення, який практично забезпечував всі радянські ракети цими системами наведення. Там збереглася технології, зберігся інтелектуальний потенціал, тобто люди, які вміють все це робити, всім цим займатися. Що стосується системи наведення, то потенціал розробки і створення блоків управління в Україні є. В Україні є дуже хороші авіаконструктори", – каже експерт.

За його словами, 40-50 кілограм вибухівки технічно можуть бути доставлені безпілотником на досить велику відстань.

"Безпілотники, навіть примітивні Shahed 136, в тактико-технічних даних яких указано від 1000 до 1500 кілометрів. Тому долетіти до Москви цілком може", – пояснив Федоров.

Експерт певен, що у Москві забули старозавітні принципи: "Око за око, зуб за зуб".

"Якщо по Севастополю ударили, то чому по Москві не вдарити. Долетіти – долетить. Вказати, куди саме – справа не важка навіть для аматорів. А зроблять це, чи не зроблять – це інше питання. Але можуть", – підсумував він.

"Бавовна" у Севастополі

Нагадаємо, в Севастопольській бухті було уражено щонайменше 3 російські кораблі. На відео потрапила атака на кораблі "Адмірал Макаров" та "Адмірал Григорович" і на тральщик "Іван Голубець".

Окупаційна "влада" заявила про "атаку безпілотників".

В Офісі президента пожартували над окупантами і закликали їх не панікувати, але причетність України до "бавовни" не підтвердили.

Після цього МЗС Росії оголосило, що Росія призупиняє свою участь в зерновій угоді.

Пізініше у британській розвідці повідомили, що Росія перевела всі свої підводні човни з Криму до Краснодарського краю. Загарбники бояться, що Україна завдасть ударів по них.