Чи може Україна запропонувати мир Росії: у Зеленського відповіли

У Зеленського наголосили, що Україна у жодному разі не пропонуватиме Росії мир, бо це "означає виконати її ультимативні капітулянтські вимоги".

Це підкреслив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

Він наголосив, що єдине, що може запропонувати Україна Росії - це програш у війні.

"Україна за жодних обставин не може говорити про якийсь мир з Росією. Бо Україна деокуповує свої території, веде оборонну війну від Росії з тим, щоб вийти на територіальну цілісність і суверенітет в повному обсязі. Тому Україна не може нічого пропонувати. А Росія нічого і не пропонуватиме. Бо, коли ти зайшов з війною в іншу країну – ти її руйнуєш, ти вже вчинив безліч воєнних злочинів. Тоді ти можеш або програти і відповідати за все це, чого Росія категорично не бажає. Або не програти, не відповідати та вдавати, як у 2014 році, що "нічого не робили, це ви самі 8 років бомбите Донбас", - зазначив Подоляк.

Політик вкотре повторив позицію Володимира Зеленського, що "немає жодного миру і переговорних процесів, які пропонує Росія".

"Україна не може проводити переговори, а фактично підписувати капітуляцію. Не буде Україна цього робити; поки Росія не програє, доти ми з вами матимемо нескінченну війну. Треба це зрозуміти. Так, у цій війні можуть бути оперативні паузи, яку ми з вами мали з 2014 по 2022 рік. Зараз оперативні паузи будуть набагато коротшими, і ми з вами матимемо зовсім інший етап війни, де Росія проведе певну роботу над помилками", - сказав він.

Подоляк також нагадав, що війна Росії проти України - це не лише війна Путіна, а цілого народу РФ.

"Путіну не потрібно про щось домовлятися, він хоче вбивати. Не тільки Путін, а й велика кількість росіян люто ненавидять нас за те, що ми принизили їх. Показали, що немає ніякої величі Росії. Немає ніякого "вєлікого русского міра". Немає нічого великого під назвою Росія у ХХІ сторіччі. Вони нас люто ненавидять і не зможуть скомпенсувати цю ненависть інакше, ніж вбивши велику кількість українців", - наголосив він, додавши, що Україна має "знищити все російське, що перебуває на нашій території".

Нагадаємо, українські експерти вважають, що Росія насправді не готова до переговорів, про що вона заявляє. Путін готується до війни на виснаження.

Читайте також: