Чи може Україна знищити Чорноморський флот РФ: полковник ЗСУ дав відповідь

Петро Черник розповів про дві потужні зброї України на морі.

Україна завдяки морським дронам та ракетам "Гарпун" отримала серйозну перевагу в Чорному морі і може створювати загрозу для кораблів Чорноморського флоту Росії.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник на Youtube-каналі ТСН.

На запитання, чи можуть морські дрони знищити ЧФ РФ, експерт відповів:

"Однозначно можуть. Давайте розкладемо це питання як мінімум на дві частини, бо не дронами єдиними. Насправді спарена потужність полягає в ракетному паритеті. Ми вже отримали від союзників ракети AGM-84 "Гарпун" із дальністю ураження цілей від 90 до 315 км. А отже ракетний паритет у північно-західній частині Чорного моря однозначно вже на нашу користь, і про ніякі військові десанти, на мій погляд, не може йтися".

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Характеризуючи морські дрони, Черник вказав на два важливі моменти:

"До 400 км дії - це дуже багато. І найголовніше - важка бойова частина у межах 260 кг. Плюс, якщо врахувати, що вони невеличкі, непомітні, дуже маневрові, то ті рештки Чорноморського флоту стають під загрозу. У першу чергу - великі кораблі класу фрегат і корвет".

На його думку, Чорноморський флот РФ "вже давно не є паритетною силою в Чорному морі".

"Правда, вони ще мають доволі непоганий потенціал в частині малих ракетних катерів класу "Каракурт" - там до 8 "Калібрів". І найнебезпечніший апарат, який залишається на цю хвилину - це підводні човни класу "Варшав'янка". Їх є щонайменше чотири і вони можуть запускати ракети "Калібр" з підводного положення. Але на цю хвилину загальна філософія паритету - однозначно на нашому боці", - розповів Черник.

Нагадаємо, в окупованому Криму у Севастопольській бухті 29 жовтня безпілотники атакували кораблі Чорноморського флоту РФ. В результаті атаки було пошкоджено щонайменше три російські судна — фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Григорович", а також тральщик "Іван Голубець".

Міноборони РФ заявило, що безпілотники нібито випустили із цивільного судна з українським зерном. У російському оборонному відомстві також заявили, що атакою керували фахівці із Великої Британії.

Раніше Україна ракетами знищила кілька військових російських суден, а найбільшим успіхом стало потоплення крейсера "Москва".

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