Чи може Україна знищити Кримський міст і як це намагалися зробити раніше: відверта розмова голови СБУ

За словами Малюка, РФ уже не використовує Кримський міст для постачання зброї.

Україна має потенціал для повного знищення Кримського мосту, але "усьому свій час".

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв’ю "Фактам ICTV".

За його словами, після успішних атак на Кримський міст, Росія не використовує його для постачання зброї та засобів ураження.

"Тобто сьогодні ворог взагалі не використовує Кримський міст для постачання зброї. Автомобільне сполучення відбувається так: вони їдуть реверсно, їхня вага не може бути більшою 3,5 т", – сказав голова СБУ.

Малюк зауважив, що до успішних уражень по мосту там проходили за добу від 42 до 46 поїздів, які возили зброю і боєприпаси.

"Сьогодні там за добу йде 4-5 (поїздів) – це пасажиропотік, а один – товари загального вжитку", – додав він.

Малюк визнав, що зараз окупанти працюють над тим, аби повноцінно відновити Кримський міст.

"Там зараз пошкоджені опори і так звані бики, на яких вони стоять. Коли вони їх відновлять, можливо, знову почнуть тягнути свій боєкомплект, тоді, власне, ми вкотре скажемо їм "привіт", – сказав голова СБУ, натякаючи на нові удари.

Водночас, він уточнив, що "усьому свій час" і закликав не прискорювати події.

"Потенціал для його повного знищення у нас, звичайно ж, є", – запевнив Василь Малюк.

Перший удар по Кримському мосту

За його словами, робота над розробкою цього плану почалася ще у березні 2022 року. Успішно реалізували його вдалося 8 жовтня того ж року, на наступний день після дня народження Путіна.

"Це була непроста реалізація і розробка. Працювали саморобними вибуховими пристроями, які були закамуфльовані під рулони з плівкою", – сказав голова СБУ

Малюк уточнив, що плівка – це сезонний товар, який восени завозиться до Криму і використовується у теплицях, оскільки температура повітря починає падати.

"Використовували ми гексогенову суміш, її загальна вага була майже 14 т, у тротиловому еквіваленті – це 21 т. Була використана надскладна потрійна взаємодублювальна система детонації. До речі, спрацювала третя, оскільки перші дві нам збили РЕБами", – зазначив він.

Малюк похвалився, що після першого удару по Керченському мосту керівники західних спецслужб сказали, що знімають капелюха перед українськими спецслужбами.

Друга атака

Другу атаку здійснили завдяки спільній операції СБУ та Військово-морських сил ЗСУ 17 липня 2023 року. Тоді Кримський міст атакували морськими дронами Sea Baby.

Раніше голова СБУ Василь Малюк розповів про ліквідацію Киви, Татарського та інших зрадників.

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Першого разу Кримський міст підірвала "теплична плівка"! Голова СБУ Василь Малюк. Інтерв'ю