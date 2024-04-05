Чи може Україна знову розпочати контрнаступ на півдні: експерт назвав важливу умову

Україна може розпочати контрнаступ на півдні, якщо будуть сприятливі для цього умови.

Які саме — розповів в ефірі “1+1” військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

За його словами, все залежить від факторів, які можуть цьому сприяти або навпаки. Це “те, чого ми навіть не очікуємо, але про що підозрюємо”.

“Приклад, Керченській міст. Уявімо собі, що завтра він перестає функціонувати. Одразу вся ця величезна група військ і не одна (група військ “Дніпро”, частково група військ “Схід”, а також група військ оборони Криму) залишаються поступово, не одразу, але залишаються без повноцінного матеріально-технічного забезпечення... І через деякий час, через місяць чи через півтора, в них будуть проблеми: дефіцит з боєприпасами, нестача палива, паливо-мастильних матеріалів, проблеми з компенсацією втрат, як людського ресурсу, так і технічного... І тоді так, цілком можливо, що це і буде сприяти зміні ситуації на півдні”, — вважає експерт.

Нагадаємо, вночі 5 квітня армія РФ кількома хвилями ударних безпілотників типу “Shahed-131/136” атакувала південні області України. Російські окупанти знову прокладають маршрути своїх БпЛА через житлові квартали.

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