Чи може українська "Трембіта" вразити цілі у Москві: експерт оцінив шанси на успіх

У російській столиці є багато військових цілей, але вони добре захищені засобами ППО.

Українська крилата ракета "Трембіта", хоч і не надто потужна, але може завдати неабиякої шкоди. Втім прорватися через ворожу систему ППО та поцілити у військові об'єкти у Москві їй буде важко.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в інтерв'ю "24 каналу".

"Там 20 кілограмів бойова частина. Це важкий боєприпас артилерійський. Кілька таких "Трембіт" кудись влучать – буде ефект безумовно", – зазначив Попович.

Він додав, що у Москві розташовані центри ухвалення рішень та велика кількість інших цікавих Україні військових об'єктів.

"Москва – це столиця. Не дарма ворог бʼє по Києву. Так само у Москві є місця, які нас можуть зацікавити з військової точки зору. Це центри ухвалення рішень – Міністерство оборони, ФСБ. У Москві повно військових цілей, але вона прикрита. Ворог передусім попіклувався, щоб прикрити Москву ешелонованою системою ППО, яку ще треба прорвати. Тому це суттєве завдання", – зазначив Денис Попович.

Нагадаємо, на найбільшому за всю історію України форумі оборонних інновацій Defense Tech Innovations Forum представили сотні дронових і ракетних українських технологій. Серед фаворитів заходу – ракета "Трембіта", яка за словами розробників здатна долетіти до Москви.

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