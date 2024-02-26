Чи може виїхати за кордон чоловік, дружина якого має інвалідність – пояснення адвоката

Який перелік документів необхідний для виїзду чоловіка за межі України.
В Україні знову подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Тож чи може виїхати за кордон чоловік, у якого дружина має II групу інвалідності та які документи для цього потрібні.
Про це розповів адвокат Андрій Межирицький.
Він зазначив, що інвалідність дружини є підставою для отримання відстрочки і вона дає право на виїзд з країни.
При проходженні паспортного контролю такому чоловіку необхідно мати:
- паспорти для виїзду за кордон (свій та дружини);
- оригінал свідоцтва про шлюб;
- пенсійне посвідчення дружини, в якому зазначено групу та причину інвалідності.
"Місце реєстрації (спільне чи роздільне) не має значення. А от із документами з ТЦК на сьогодні склалася така ситуація, що прикордонники вимагають їх, незважаючи на те, що це не передбачено Правилами перетину кордону та судова практика, на жаль, їх у цьому підтримує", – каже юрист.
Тож чоловіку потрібно мати при собі військово-обліковий документ (приписне, військовий білет, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного), в якому стоїть штамп про перебування на обліку та наявність відстрочки на підставі абзацу 11 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Нагадаємо, на Закарпатті ТЦК викрали і катували чоловіка, який має параліч і важко ходить.
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