Чи може війна в Україні закінчитися найближчим часом: у розвідці США оцінили

Розвідка США вважає, що війна в Україні ще триватиме.

У Сполучених Штатах Америки вважають, що завершення війни Росії проти України найближчим часом є малоймовірним.

Про це заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс, повідомляє Sky News.

Вона наголосила, що більш агресивна тактика російського диктатора Володимира Путіна, яка, зокрема, полягає в ударах по енергетичній інфраструктурі, призначена для того, щоб змусити Україну думати, що подальший опір приведе лише до більших збитків.

"Ця агресивна тактика, швидше за все, продовжуватиметься, і війна навряд чи закінчиться найближчим часом", - додала Гейнс.

Нагадаємо, екскомандувач військ Сполучених Штатів Америки в Європі Бен Годжес заявив, що розпочата Росією війна в Україні закінчиться тоді, коли президент-диктатор Володимир Путін зрозуміє, що не може перемогти. Для цього західні партнери мають об'єднати всі зусилля у допомозі Києву.

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