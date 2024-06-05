Чи може війна закінчитися 2024 року: відповідь відомого "азовця" Самойленка

На думку Самойленка, війна не закінчиться, але можуть відбутися певні "дуже суттєві зсуви".

Офіцер бригади "Азов", оборонець "Азовсталі" Ілля Самойленко ("Гендальф") відповів, чи може війна з Росією закінчитися у 2024 році.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.

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"Глобально – ні (не закінчиться – Ред.). Але можуть відбутися певні дуже суттєві зсуви. Тому що ми бачимо це по великому виснаженню, яке є в обох сторін. Я певен, що 2022 року ні ми, ні росіяни не думали, що будемо воювати до 2024-го. План росіян, що озвучувався дещо пізніше – що вони продовжуватимуть так зване "СВО" до 2025 року. Скоріше за все, вони свого плану будуть дотримуватися. Наша мета – цьому планові завадити", – зазначив "азовець".

"Гендальф" певен, що українцям вдастся це зробити.

"Не зважаючи на розгін песимістичних настроїв, є певні оптимістичні сигнали і реалістичні нормальні прогнози. Починаючи від системною роботи по дальньому ураженню противника і руйнування його економічного потенціалу (але це гра в довгу), і закінчуючи – яку перевагу на полі бою ми можемо отримати тут і зараз. Дуже просто піддатися на панічні настрої, мовляв: "росіяни будуть готові відкрити новий напрямок удару". Навіть неважливо де. Треба не панікувати, а просто цей план попередити. Якщо є інформація про це і можна підготуватися, то можна мінімізувати ризики", – підсумував військовий.

Раніше аналітик Foreign Affairs заявив, що війна в Україні може тривати і в 2025 році.

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