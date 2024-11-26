Чи може ворог захопити Запоріжжя: генерал озвучив оцінку

Микола Маломуж не бачить готовності РФ для стратегічного наступу на Запоріжжі, "але все одне треба готуватися".

Запоріжжя – це величезний мегаполіс з відповідними можливостями, де сконцентровані серйозні сили ЗСУ. Росія не зуміє там організувати навіть тактичних наступальних операцій, тим більше – стратегічних щодо оточення, захоплення міста.

Таку думку генерал армії України, ексголова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж висловив у ефірі програми "Говорить Великий Львів".

За словами Маломужа, президент РосіїВолодимир Путін прагне до виконання низки стратегічних завдань – захоплення Донецької та Луганської областей, просування на Харківщині, рух на Запоріжжя та на Дніпро. Однак російська армія не може одночасно наступати по всіх секторах. Тому на сьогодні у пріоритеті ворога – Курахове, Покровськ, Часів Яр, Курський напрямок та частково – операції на Харківщині, особливо в районі Куп’янська.

Генерал зауважив, Запорізький напрямок став пріоритетним для російської армії не лише тому, що там сконцентровані промислові потужності України, а тому, що там є ще й логістичні шляхи.

"Особливо це залізниці зі сходу до Криму, які були відпрацьовані як логістичні стратегічні ресурси з урахуванням того, що там ще нова залізниця, яка побудована нещодавно. Це якраз переміщення сил та засобів до Запорізької, Херсонської областей та на Крим, якщо будуть обмежені ресурси Керченського моста та поромних переправ. Тому ми бачимо, що загроза є, але сил та засобів достатніх сьогодні ворог не має", – запевнив ексголова СЗР.

Він додав, що ворог не зможе приховати концентрацію сил у 130 тис. осіб. Водночас на дальніх підступах є певні російські угруповання по 30-40 тис. осіб, але вони не згенеровані в єдину ударну силу.

Окрім того, російським загарбникам ще потрібно тримати фронт. Адже, якщо ворог вирушить одним наступом, то українські війська зможуть використати ситуацію послаблення інших фронтів, завдати ударів, звільнити окуповані території тощо.

"Тому на сьогодні я не бачу готовності РФ для стратегічного наступу на Запоріжжі, але все одне треба готуватися", – зазначив Маломуж.

За його словами, на Запоріжжі, Харківщині, Дніпропетровщині та навколо Києва слід будувати широкоешелоновані багатоярусні укріплення з використанням бетону тощо для захисту від російських КАБів, ракетних систем, артилерії. Такі укріплення у перспективі забезпечать захист, і противник бачитиме, що місто йому не взяти.

"Я вважаю, що Запоріжжя ворог не візьме. Це, до прикладу, не Вугледар чи інше невелике місто, яке знаходиться близько від фронту. Запоріжжя – це величезний мегаполіс, з величезними можливостями, та тим більше маємо там достатньо серйозні сили. Думаю, ворог не зуміє там організувати навіть тактичних наступальних операцій, тим більше – стратегічних по оточенню, захопленню", – висловив переконання генерал.

До слова, командир 3-ї ОШБр Максим Жорін припустив, що в Запорізькій області ворог планує пробити українську оборону, "проте там не ті сили, з якими можна йти до Запоріжжя або до Дніпра".

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