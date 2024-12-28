Чи може встановлення чітких термінів служби вплинути на чисельність ЗСУ: Муженко дав відповідь

Коли чисельність мобілізованих буде влаштовувати військове керівництво, тоді можна буде здійснювати ротацію військових на перших етапах, а в подальшому, можливо, можна буде і звільняти, зазначив Віктор Муженко.

В Україні нині немає практичної можливості встановити чіткі терміни служби.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив колишній начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України (2014−2019 роки), нині провідний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ, генерал Віктор Муженко, відповідаючи на запитання щодо мобілізації та чисельності ЗСУ, заявив, що нині немає практичної можливості встановити чіткі терміни служби.

"Теоретично така можливість (встановлення чітких термінів служби) є. А практично її на сьогодні не існує. Чому? Тому що, якщо нам (це безвідносно, просто відносні показники) потрібно призвати щомісяця 30 тисяч для поповнення втрат, поповнення тих частин, які виконують завдання, і для можливого формування додаткових військових частин, частин резерву, а ми призиваємо в 2 рази менше, 15 тисяч або навіть 20 тисяч, то це говорить про те, що ми не зможемо ніколи забезпечити таку ротацію, щоб відслужив, а на їх місце – скільки звільнилося, стільки має прийти. А ми зараз не можемо навіть забезпечити об’єктивне зменшення чисельності особового складу. Я маю на увазі поранені, загиблі, хворі", – сказав Муженко.

Наразі, за словами колишнього начальника Генштабу, навіть не йдеться про можливі звільнення.

"Коли буде мобілізація (ймовірно, повна мобілізація – ред.), ми зможемо доукомплектовувати військові частини і мати можливість створювати резервні військові частини. Коли ця чисельність нас буде влаштовувати, ми зможемо тоді здійснювати ротацію цих людей на перших етапах, а в подальшому, можливо, можна буде і звільняти. Поки ми не вийдемо на перекриття ось цього поточного некомплекту, ми навіть не можемо вести мову про можливі звільнення", – пояснив колишній головком.



Муженко також додав, що у РФ, попри масову призовну кампанію, армія стикається з такими самими проблемами.



"Восени 2022 року вони призвали 300 тисяч мобілізованих. А потім вже питання вирішували саме через контракт, додаткові виплати і таке інше. Це якраз питання щодо мотивації, у тому числі матеріальної мотивації. І вже теж виникло питання можливості звільнення тих людей, які відслужили вже 2-2,5 роки. І з червня місяця по всіх їхніх ЗМІ, телеграм-каналах проходить, що Путін думає: з 1 вересня можна буде звільнятися, вже відбір людей проведений, потім з 1 грудня, умовно кажучи, потім перед новим роком. А тепер кажуть: ні, тепер вже тільки з 1 лютого чи з 1 березня", – нагадав Муженко.

Нагадаємо, Міноборони просить відтермінувати підготовку законопроєкту про демобілізацію до 18 березня 2025 року.

Водночас у Раді зазначили, що визначення термінів служби безпосередньо пов'язане з вирішенням проблеми СЗЧ.

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