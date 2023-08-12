Чи може запрацювати "зерновий коридор" без участі Росії: в ОП відповіли

Україна вже готується до того, щоб залучити морські шляхи для експорту зерна.

"Зерновий коридор" може запрацювати без участі Москви.

Відповідну заяву зробив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

За словами Подоляка, Україна вже готується до того, щоб залучити морські шляхи для експорту зерна.

"Росія починає усвідомлювати, що Чорноморська акваторія – це не море внутрішній юрисдикції. І що буде дуже боляче. І президент України сказав же дуже чітко: будете завдавати ударів, будемо тоді знищувати флот, і до кінця війни у вас Чорноморського флоту з елементами Тихоокеанського Північного і Балтійського флотів не буде", – зазначив Подоляк.

Він додав, що Україна має вирішити спершу два запитання щодо роботи "зернового коридору".

"Що стосується власне зернової угоди, безумовно, ми намагаємося вирішити два завдання. Перша – сухопутні коридори. Вони не дозволяють в такому обсязі вивозити зерно. Друге – зараз ми обговорюємо можливість, готуємо судно, яке буде намагатися пройти по коридору в рамках нашого відповідного досі юридичного-домовленості з ООН і з Турецькою Республікою. Спробуємо залучити навіть водний коридор", – сказав Подоляк.

У МЗС України повідомили, що турецький президент Реджеп Ердоган може натиснути на російського президента-диктатора Володимира Путіна та повернути "зернову угоду".

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