Чи можуть зараз ЗСУ знищити Кримський міст: військовий експерт пояснив

Українські військові можуть завдати удару по Кримському мосту, коли займуть позиції на узбережжі Азовського моря. Проте поки “дотягнутися” до нього та взяти під контроль неможливо.

ЗСУ зараз не можуть завдати ударів по Кримському мосту поки не займуть позиції на узбережжі Азовського моря. Для цього потрібно деокупувати тимчасово зайняті окупантами міста.

Про це в ефірі телеканалу "FreeДом" повідомив військовий експерт Сергій Грабський.

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Як він пояснив, знищення Кримського мосту є більш політичним, ніж військовим. Для знищення цього об'єкта потрібно проводити спеціальну операцію.

“Операцію, яка передбачає не тільки удари ракетами по самому об'єкту, перекриттям мосту, але також завдання ударів по передмостових укріпленнях. Для цього потрібна авіація, можливо дії диверсійних груп і задіяння, в тому числі, морських засобів. Це величезна операція, потрібно розуміти обсяги самої конструкції цього моста. Тому ми зараз визначення Кримського моста використовуємо в якості тролінгу, що ми можемо наносити удари", - пояснив Сергій Грабський.

Він також додав, що росіяни виставили на міст посилену охорону. Проте в майбутньому він може стати “гуманітарним коридором”, по якому окупанти будуть тікати з півострова.

"Прийде час - ми вдаримо і по Кримському мосту", - зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, що в окупованій Новій Каховці росіяни розмістили більше військових і техніки, ніж у Херсоні.

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