Чи може зміна погоди вплинути на наступальні операції в Бахмуті: прогноз розвідки Британії

Росія може готуватися до чергового наступу в районі Бахмута на Донеччині, але навряд чи має ударну силу, здатну на прорив. Тяжку бронетехніку в районі Бахмута буде важко використовувати до кінця березня. Потепління ускладнить пересування по місцевості.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

Як зазначається у зведенні, українські сили продовжують оборону Бахмута на Донеччині. Водночас підвищення температури призвело до бруду на місцевості, "відомої українською мовою як "бездоріжжя", що обмежує пересування місцевістю".

"Погодні умови будуть у найгіршому стані до кінця березня після остаточного потепління. Це додасть додаткових проблем у наземні операції та ускладнить пересування більш важкої бронетехніки, особливо пересіченою місцевістю в районі Бахмута", - зазначають розвідники.

Ситуація у Бахмуті

Російська армія не полишає спроб взяти Бахмут Донецької області. Окупанти постійно атакують позиції українських військових та обстрілюють місто.

Раніше стало відомо, що солдати армії РФ намагаються оточити Бахмут, вони хочуть зайти до міста з півночі, у районі населених пунктів Красна Гора, Ягідна, Берхівка, та з півдня, де розташоване Іванівське.

Військові кажуть, що всі спроби російської армії оточити Бахмут на Донеччині – марні.

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