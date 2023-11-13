Чи можлива демобілізація бійців, які воюють від початку повномасштабного вторгнення: представник президента у ВР дав відповідь

За словами Федора Веніславського, влада працює над тим, щоб військові мали можливість для перепочинку.

В Україні питання загальної або часткової демобілізації тих, хто відслужив півтора року під час ведення бойових дій, навряд чи буде найближчим часом ухвалено, оскільки це дуже суттєві ризики для нашої держави.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу", представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський, передає "Радіо Свобода".

"На превеликий жаль, Україна перебуває у стані повномасштабної неспровокованої війни, яку веде Російська Федерація. Ми повинні розуміти, що зараз ця війна йде, за великим рахунком, за збереження української державності, України як нації. Питання загальної або часткової демобілізації тих, хто відслужив півтора року під час ведення бойових дій, навряд чи буде найближчим часом ухвалено. Треба розуміти, що це дуже суттєві ризики для нашої держави загалом", - зазначив він.

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На думку Веніславського, говорити про демобілізацію можуть, на превеликий жаль, лише ті політики, які "не зовсім відповідально ставляться до держави".

"Але загалом комітет з питань національної безпеки, оборони й розвідки, Офіс президента працюють над тим, щоб військові мали можливість для перепочинку. Такі механізми передбачені, відбуваються планові ротації. Не можна сказати, що один підрозділ воює на передку без передишки, вони відводяться для відпочинку", - пояснив представник президента у ВР.

Нагадаємо, політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні "Айдар" (2014) Євген Дикий вважає, що людям потрібно дати чіткі терміни перебування в армії та провести демобілізацію тих, хто воює від перших днів.

"Великої мобілізації, на мою думку, не уникнути. З боку держави має бути низка кроків, зокрема - демобілізувати тих, хто відвоював півтора року. Це не можна зробити за день. Я чудово розумію командирів, які не хочуть відпускати тих, хто воює від перших днів. Це були мотивовані й досвідчені люди. Але зараз вони зношені та втомлені. Але не всі підуть. Я знаю хлопців, років 30, які не підуть. Але тим, кому за 50 - треба демобілізовувати. Півтора року цієї війни - це велике навантаження. Але якщо буде рішення, що через пів року ті, хто воює від перших днів, підуть додому - це правильно. Їх можна замінити", - вважає він.

Військовий аналітик переконаний, що саме так можна пришвидшити мобілізацію в Україні, адже чіткі терміни дадуть людям розуміння, скільки часу їм доведеться пробути на фронті.

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