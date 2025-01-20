Чи можлива мобілізація 18-річних студентів: думки нардепів розбіглися

В Україні активно обговорюється питання можливої мобілізації 18-річних. Нардепи розбіглися в думках, чи дозволяє закон призвати до армії відрахованих студентів, які пройшли БЗВП.

Свої позиції висловили народні депутати Олексій Гончаренко та Дмитро Разумков.

Нардеп Дмитро Разумков заявив, що новий закон дозволить мобілізувати 18-річних студентів, які завершать базову військову підготовку. Політик додав, що президент вже чотири місяці "гальмує" підписання законопроєкту про заборону мобілізації молоді 18-25 років, яку визнали обмежено придатною до служби.

"Сьогодні триває мобілізація з 18 років", - висловився Разумков.

Він зауважив, що новий закон дозволить мобілізувати 18-річних, які пройдуть БЗВП у вишах на першому курсі, і будуть відраховані.

У свою чергу нардеп Олексій Гончаренко наголосив: мобілізувати до армії відрахованих студентів у віці 18 років неможливо. Він акцентує, що в Україні заборонена мобілізація до 25 років.

"Навіть, якщо ви пройшли БЗВП. Вас не можуть мобілізувати. Крапка. Якось всім треба братись за розум", - закликав він.

Реакція РНБО

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко наголосив, що мобілізація в Україні з 25 років. Тому мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі.

"Не варто розповсюджувати неперевірену інформацію. До 25 років лише добровільно можна піти, підписати контракт", - закликав Коваленко.

Раніше ми писали про те, що в Україні не передбачена мобілізація для студентів, які здобувають першу вищу освіту. Втім, є три категорії здобувачів освіти, які підлягають призову під час воєнного стану.

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