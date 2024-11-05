Мобілізація жінок: чи доведеться українкам масово надягати берці

В Україні все більше дискутують про мобілізацію жінок.

Мобілізація жінок залишається добровільною. Але представниці медичних професій мають бути на військовому обліку.

В подробицях розібрались ТСН.ua.

Нардепка Бобровська зазначила, що мобілізація в Україні хронічно не виконується.

"До грудня ми не виконаємо план Генштабу щодо мобілізації ні на цей рік, ні на місяць, який був поставлений. Тому ми знову, на жаль, вертаємось до ситуації весни 2024 року", – доповнила вона.

Чи можливе оголошення мобілізації для жінок

Народна депутатка Мар'яна Безугла запропонувала долучати більше жінок до військової справи, починаючи з тилових посад, таких як діловодство, кадрові питання та охорона, що зменшило б навантаження на чоловіків, які служать у бойових підрозділах.

"У Конституції немає двох видів громадян. Наразі ми маємо незаконну дискримінацію чоловіків. Крім того, якщо мобілізовуватимуть жінок, то чоловіків мобілізовуватимуть менше - це вам, чоловіки, один із факторів, чому підтримувати мобілізацію співгромадянок", – зазначила вона.

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На її думку, це також допоможе уникнути випадків корупції в мобілізації та підвищити рівень підготовки фахівців у тилових структурах.

Вона також наголосила на важливості трудової мобілізації, яка нині є забутою, але могла б значно посилити оборонний потенціал України.

За її словами, подібні ініціативи вже неодноразово подавалися нею на розгляд, однак питання залишалося поза обговоренням через делікатність теми.

Також голова "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська заявила, що Україні потрібно мобілізувати жінок, аби не програти. Водночас Микола Лукашук впевнений, що такі заяви тільки нашкодять країні. Зокрема, вони можуть змусити жінок, які ще залишилися в Україні, замислитися над виїздом.

Під час свого інтерв’ю Берлінська заявила, що Україна або буде намагатися зберегти чоловіків, або таки вдасться до мобілізації жінок, або залишається тільки здатися. При цьому вона не уточнила, чи йде мова про повноцінну участь у бойових діях, чи мобілізації на допоміжні професії.

Варто додати, що жовтні посол України в Великобританії Валерій Залужний заявив, що у ЗСУ будуть призивати жінок, якщо це буде необхідно, щоб врятувати Європу від війни. А в ЗСУ висловились, що мобілізація в Україні має проходити з військовою підготовкою всіх українок.

Свою думку висловив також і військовослужбовець Андрій Гнатуш. Він проти мобілізації жінок,адже, за його словами, в країні достатньо чоловіків.

"Чоловіки повинні виконувати свій конституційний обов’язок, а жінки – виховувати наших дітей", – зазначив військовий.

Добровільна мобілізація жінок: які засади можуть виникнути

Адвокатка Тетяна Савченко у коментарі для УНІАН розповіла, що щодо жінок мобілізаційне законодавство не змінилося. Всі українки можуть бути призвані до армії лише за добровільною згодою.

Жінки з медичними спеціальностями вважаються військовозобов’язаними. Але навіть мобілізація жінок-медиків є добровільною.

Адвокатка пояснює, що згідно з Конституцією захищати державу мають не лише чоловіки, а всі громадяни незалежно від статі. Але мобілізація жінок зараз можлива лише за їхнім бажанням (стаття 1 закону "Про військовий обов'язок та військову службу").

Чому жінкам-добровольцям можуть відмовити у підписанні військового контракту

Підстави для відмови такі:

наявність трьох дітей;

наявність дитини з інвалідністю або прийомної дитини до 18 років;

наявність чоловіка чи батьків з інвалідністю;

якщо жінка є матір'ю-одиначкою;

якщо жінка є студенткою або заброньована на роботі.

Чи можна виїжджати жінкам з України в 2024 році

Всім жінкам, навіть військовозобов’язаним, можна безперешкодно перетинати кордон. Виїзд заборонений лише військовослужбовицям, які служать за контрактом, а також державним службовицям.

Військова підготовка в університетах: чи будуть проходити жінки в обов'язковому порядку

В українських університетах від 2025 року буде запроваджена базова військова підготовка, яка буде обов'язковою для студентів чоловічої статті. Така норма передбачена у законі №10449 про мобілізацію.

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Для проведення базової загальновійськової підготовки можуть залучатися громадські організації та об’єднання, зокрема громадські об’єднання ветеранів війни.

Жінки-студенти зможуть проходити базову загальновійськову підготовку добровільно.

Від проходження базової підготовки у закладах вищої освіти всіх форм власності будуть звільнені студенти, які за станом здоров’я будуть визнані непридатними до військової служби.

Нагадаємо, що примусові мобілізаційні заходи є неефективними та нагадують "радянщину".

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