Чи можливе повернення ЗАЕС за результатом переговорів: Зеленський пояснив

Президент Володимир Зеленський прокоментував чутки, що серед іншого на переговорах в Саудівській Аравії обговорювалося питання Запорізької АЕС.

Про це глава держави заявив під час зустрічі з журналістами.

"Сам цей момент, сама станція – це проблема для росіян, велика проблема. І вона буде постійно підійматися. Тобто, в принципі без України її існування неможливе. Щоб її відновити, потрібні гроші і фахівці. І час – кілька років. Дамби немає, технічної води немає. Потрібно багато високовартісних процесів, щоб її відновити", – каже Зеленський.

Він визнав, що для українців ЗАЕС – також проблема. "Бо це наша станція. Втрачені гроші, втрачені можливості", – пояснив президент.

Зеленський певен, що РФ хоче запустити станцію в роботу.

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"Вони обстрілювали станцію. Я впевнений, що вони хочуть її підключити і зараз. Мало того, я впевнений, що вони будуть робити політичні, публічні заяви, що станція скоро буде працювати, буде давати електрику територіям, які контролюють “рускіє”. Так воно не буде швидко. І під постійним політичним тиском буде МАГАТЕ. Тому що МАГАТЕ не може їм цього дозволити", – підсумував він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не можна розділяти питання повернення ЗАЕС і окупованого Енергодара.

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