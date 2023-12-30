Чи можливе “замороження” війни з Росією: в Офісі президента пояснили хитрий план Кремля

На переговорах про "заморозку" Росія згадає про записані в конституції РФ "нові регіони" з Херсоном та Запоріжжям.

Припинення бойових дій потрібне владі РФ для того, щоб отримати оперативну паузу і наростити власне військове виробництво. Після цього війна продовжиться.

Таку думку висловив радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

Він нагадав, що цілі Путіна в цій війні не змінювалися від часу повномасштабного вторгнення.

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“Це питання того, що хоче Росія в цій війні. Вона відверто говорить - ми вас знищимо”, - нагадав Подоляк.

За його словами, замороження конфлікту потрібне Росії лише для оперативної паузи на три місяці, за які вона налагодить своє військове виробництво та отримає нові боєприпаси.

“На переговорах про “заморозку” вона [Росія] скаже - а в нас у конституції записані нові регіони з містом Херсон і з містом Запоріжжя. Віддайте. Ви скажете - ні. Як ні? Тоді атакуємо”, - спрогнозував розвиток ситуації Михайло Подоляк.

Нагадаємо, у грудні 2023 року речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що цілі РФ у війні проти України не змінилися. Вона повторила вимогу Кремля про повну політичну капітуляцію України та прийняття нею військових і територіальних вимог РФ, не натякаючи на готовність до серйозних переговорів.

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