Чи можливі переговори між Україною та РФ: у Пентагоні дали відповідь

За словами Ллойда Остіна, США працюють над зміцненням позиції України, щоб вона досягла своєї мети на ймовірних переговорах.

Міністр оборони США Ллойд Остін не виключає, що врешті решт переговори між Україною та Росією відбудуться. Він додав, що в цій ситуації завдання партнерів – допомогти Україні опинитися на момент переговорів в сильній та вигідній позиції.

Про це пише "Уніан"

"Більшість конфліктів такого роду закінчуються якимись переговорами. Знову ж таки, коли це станеться, ми хочемо, щоб Україна була в кращому становищі, щоб вона могла досягти своєї мети й домовитися про правильні речі: на що вона погодиться чи не погодиться. Наша мета – переконатися, що вони мають допомогу", – підкреслив Ллойд Остін.

Нагадаємо, на думку Олексія Гетьмана, ніхто з українських політиків не піде на умови Росії, тому що це буде політичною смертю.

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