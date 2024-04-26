Чи можливий новий український наступ: експерт розповів про ситуацію на фронті

Якщо з'явиться артилерія, протитанкові засоби, є шанс, що Україна все ж таки стабілізує фронт, зазначив Михайло Самусь.

В України зараз з'явиться артилерія, боєприпаси і росіяни знають, що це буде десь протягом цього місяця. Тож вони намагатимуться якнайшвидше реалізувати якісь завдання.

Про це в ефірі "1+1" заявив військовий експерт Михайло Самусь.

"У Часовому Яру, в принципі, ситуація протягом цього тижня стабілізувалася. Хоча вони там давлять, але насправді ситуація стабілізувалася, порівняно з Очеретиним і Мар'їнським напрямком, де в районі Красногорівки росіяни намагаються тиснути, і у них виходять певні речі, особливо в напрямку Очеретиного, де їм вдається проривати нашу оборону. Очевидно, що українське командування зараз здійснює стабілізаційні заходи і ми будемо дивитися, як воно розвиватиметьсяся на наступному тижні", – каже експерт.

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Якщо з'явиться артилерія, протитанкові засоби, є шанс, що все ж таки ми стабілізуємо фронт. Це буде означати припинення російського наступу, який окупанти ведуть від жовтня минулого року. Це означає, що вони будуть виснажені.

"І отут вже залежить від наших можливостей, наших планів стосовно цього року. Багато хто говорить "сідайте в оборону", але я думаю, що нам все ж таки з допомогою 61 мільярда плюс європейці – якщо порахувати весь комплекс допомоги, там виходить під 100 міл'ярдів. Це вже такий пакет, що можна і спланувати певні контрнаступальні дії, які дозволять нам змінити ситуацію до виборів у Сполучених Штатах. Є різні напрямки: на Донбасі можна оборону будувати, а десь в інших місцях просуватися і робити досить активні дії", – підсумував Самусь.

Нагадаємо, російські війська намагаються захопити якнайбільше території до прибуття до України військової допомоги від США. Окупанти спробують наступати у напрямку Авдіївки, бо цей район дає більше можливостей для швидшого досягнення тактичних успіхів.

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