Чи можливий повторний наступ РФ на Харків та Куп'янськ: у ЗСУ відповіли

Імовірність повторного наступу російських окупантів на Харків та Куп'янськ існує, але ЗСУ відстежують дії ворога та готові дати відсіч у разі потреби.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в інтерв'ю РБК-Україна.

Спікер зазначив, що захисники України відстежують маневри ворога на Харківському напрямку і готові до можливих дій окупаційних військ.

"Теоретично вони можуть здійснити такий удар на будь-якому напрямку. Важливіше те, що вони постійно в нас у полі зору. В нас дуже потужна розвідка. Харківська область напоготові, там є підрозділи, загартовані в боях, які зустрінуть ворога", - пояснив Череватий.

Він нагадав, що Харків встояв на початку вторгнення, коли жителі швидко записувалися в тероборону і разом з захисниками дали відсіч кремлівським військам. Зараз військові частини ЗСУ перебувають в постійній бойовій готовності на Харківському напрямку і ситуація є контрольованою.

"Вони намагаються там (у напрямку Куп'янська) контратакувати. Але ситуація контрольована і вона схожа з Лиманським напрямком. Тобто їхні дії там ми бачимо і ми їх купіруємо", - сказав Череватий.

Як повідомлялося, військовий експерт Олег Жданов заявив, що вже сьогодні спостерігаються нові напрямки наступу РФ, зокрема, це вздовж річки Оскіл від російського кордону до Куп'янська. За його словами, кульмінація нового наступу РФ, швидше за все, буде у березні. Далі піде спад. А потім усе залежатиме від України – наскільки ефективно військові завдаватимуть ворогові уражень.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що на сході України зараз спостерігається загострення бойових дій. Але це не та активізація росіян, яка була на початку 2022-го.

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