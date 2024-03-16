Чи можливий російський наступ влітку – у ЗСУ відповіли на прогнози ISW

Російський наступ, що розпочався взимку, не припинявся. Однак літня наступальна операція залежатиме від багатьох факторів, які наразі спрогнозувати неможливо.

Згідно з прогнозами аналітиків ISW, Росія розпочне новий наступ влітку 2024 року. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив, чи можливий такий сценарій розвитку подій на фронті.

Про це пише 24 Канал.

В Інституті вивчення війни вважають, що російська армія намагатиметься дестабілізувати українську оборону локальними наступальними діями навесні 2024 року. Проте за лаштунками цих дій окупанти нібито вже готують новий масштабний наступ влітку.

Іван Тимочко зауважив, що наступ, розпочатий взимку досі не припинявся. Зараз Росія дещо зменшила його інтенсивність, проте не припинила.

За словами військового, йде перегрупування сил та засобів, підтягування стратегічних резервів для того, щоб підтримувати ці наступальні дії, яких вимагають політичні виклики всередині самої країни-агресорки.

"Інститут вивчення війни робить прогнози, спираючись на доступні дані про ситуацію на фронті. Проте аналітики не мають достовірної інформації про кількість озброєння ворога, їхні технічні спроможності, фінанси, плани тощо, – зауважив Іван Тимочко.

Тому, за словами військового, фактично аналітики ISW можуть опиратися лише на заяви російських, українських чи міжнародних політиків та на інформацію, яка є у відкритому доступі.

"Вони зараз роблять таку оцінку подій, я впевнений, без урахування залучення додаткової авіації від країн НАТО. Їм важко спрогнозувати кількість снарядів, яку ми можемо отримувати. Ще два місяці тому про те, що Чехія допоможе знайти для України мільйон снарядів, ніхто не говорив. А це істотно вплинуло та впливатиме на перебіг подій на фронті", – наголосив Тимочко.

Також на думку голови Ради резервістів, дуже важливо, коли ухвалять новий закон про мобілізацію, який має запустити цілу низку механізмів, які зараз недієві.

Ще один момент, який не можуть врахувати аналітики – наскільки успішно Сили оборони України відпрацюють по цілях у нафтопереробному комплексі на території Росії, що теж має вплинути на розвиток подій.

Що може вплинути на російський наступ

Один з вагомих факторів ймовірного наступу РФ – її мобілізаційний ресурс. Припускають, що після "виборів Путіна" прихована мобілізація перейде у відкриту фазу. однак, чи вдасться її провести без спалаху масових протестів – відкрите питання.

До того ж іншими чинниками, які дозволили б росіянам почати масштабний наступ є:

масштаб постачання західної зброї для України;

будівництво українських ліній оборони;

успішність ударів української сторони по Чорноморському флоту, Кримському мосту та іншим важливим об'єктам;

позиція міжнародних лідерів щодо війни в України.

"Де гарантія, що окрім Курської та Бєлгородської області не запалають у бойових діях й інші? Банально, на їхню спробу наступу впливатимуть і погодні умови на той час. Тому прогнозувати на такий далекий проміжок можна, але будь-який чинник, що зміниться, може зірвати наступ російської армії, а може вплинути й проти нас", – пояснив Тимочко.

Тому, на думку Тимочко, Інститут вивчення війни прогнозує події, не враховуючи постійні зміни на фронті, в Росії та на міжнародній арені. Тож його довгострокові прогнози просто не можуть бути точними.